Свыше 50 тысяч рублей: статистики подсчитали среднюю зарплату кузбассовцев за июнь

В сравнении с прошлогодними показателями среднемесячная зарплата за июнь в Кузбассе выросла на 9%, если же сравнивать ее с маем текущего года, то оплата труда за 31 день поднялась в регионе на 5%.

Самый высокооплачиваемый труд первого месяца лета – добыча металлических руд (65 634 рубля), большую зарплату получили и угледобытчики – 65 578 тысяч рублей в среднем, работники сферы научных исследований и разработок – 63 473 рубля, а также специалисты металлургических производств – 62 780 рублей.

Меньше всех получили производители одежды – 14 060 рублей, производители кожи и изделий из кожи – 14 892 рубля, а также специалисты по заготовке мебели – 17 444 рубля, сообщил Кемеровостат.

Несмотря на высокие зарплаты по области в целом, жители Кузбасса за 2021год остались без зарплат на сумму 139 млн рублей. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.