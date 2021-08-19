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Свыше 50 тысяч рублей: статистики подсчитали среднюю зарплату кузбассовцев за июнь

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Первый месяц лета 2021 года принес жителям Кемеровской области в среднем 50 471 рубль, выяснили аналитики.

В сравнении с прошлогодними показателями среднемесячная зарплата за июнь в Кузбассе выросла на 9%, если же сравнивать ее с маем текущего года, то оплата труда за 31 день поднялась в регионе на 5%.


Самый высокооплачиваемый труд первого месяца лета – добыча металлических руд (65 634 рубля), большую зарплату получили и угледобытчики – 65 578 тысяч рублей в среднем, работники сферы научных исследований и разработок – 63 473 рубля, а также специалисты металлургических производств – 62 780 рублей.


Меньше всех получили производители одежды – 14 060 рублей, производители кожи и изделий из кожи – 14 892 рубля, а также специалисты по заготовке мебели – 17 444 рубля, сообщил Кемеровостат.


Несмотря на высокие зарплаты по области в целом, жители Кузбасса за 2021год остались без зарплат на сумму 139 млн рублей. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.

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