Свыше 13 гектаров лесов выгорели в Кузбассе в результате пожаров

На среду, 20 апреля, специалисты обнаружили и ликвидировали порядка 95 термоточек на землях населенных пунктов и два пожара в лесном фонде, следует из данных, опубликованных департаментом лесного комплекса Кузбасса

В общей сложности для ликвидации загораний задействованы свыше 170 добровольных пожарных бригад. Под их контролем находятся более 500 населенных пунктов, население которых насчитывает почти 200 000 человек.

– С начала пожароопасного сезона на территории Кузбасса ликвидировали 2 лесных пожара на площади 13,5 гектаров, – указали в ведомстве.

Отмечается, что в текущем году к тушению лесных пожаров будут привлечены 1 461 единицу техники (в том числе два воздушных судна: Ан-2 и Аэропракт – 22) и 3 355 человек (среди них – парашютисты-десантники ГКУ "Агентство по защите населения и территории Кузбасса"). А вот во время ЧС, связанных с лесными пожарами, на борьбу с огнем в регионе мобилизуют 6 508 единиц техники и оборудования.