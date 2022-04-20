Свыше 13 гектаров лесов выгорели в Кузбассе в результате пожаров

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Огонь с начала действия противопожарного режима охватил более 13 гектаров лесов в Кемеровской области, а пожаров было 95.

На среду, 20 апреля, специалисты обнаружили и ликвидировали порядка 95 термоточек на землях населенных пунктов и два пожара в лесном фонде, следует из данных, опубликованных департаментом лесного комплекса Кузбасса


В общей сложности для ликвидации загораний задействованы свыше 170 добровольных пожарных бригад. Под их контролем находятся более 500 населенных пунктов, население которых насчитывает почти 200 000 человек.

– С начала пожароопасного сезона на территории Кузбасса ликвидировали 2 лесных пожара на площади 13,5 гектаров, – указали в ведомстве.

Отмечается, что в текущем году к тушению лесных пожаров будут привлечены 1 461 единицу техники (в том числе два воздушных судна: Ан-2 и Аэропракт – 22) и 3 355 человек (среди них – парашютисты-десантники ГКУ "Агентство по защите населения и территории Кузбасса"). А вот во время ЧС, связанных с лесными пожарами, на борьбу с огнем в регионе мобилизуют 6 508 единиц техники и оборудования.

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