Связисты развернули учения по управлению войсками в Кузбассе

0
Фото:  

Специалисты связи провели засекреченные учения по управлению войсками на территории Кузбасса и Алтайского края.

Засекреченная многоступенчатая связь для управления войсками на учениях развернулась с участием связистов на территории Кузбассе и в Алтайском крае. В настоящий момент в локации лагерей направились военные.


Отмечается, что специалисты в области военных коммуникаций уже отработали навыки маскировки, развернули станции связи Р-166-05 "Артек", комплексные аппаратные связи П-260 "Редут" и радиорелейные станции Р-419 Л1 и Р-431 АМ, передает "Интерфакс-Сибирь" с отсылкой на данные пресс-службы ЦВО.


В рамках подготовки войска уже наладили видеоконференцсвязь между командными пунктами соединений и подразделений ЦВО в нескольких регионах Сибири.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27700

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined