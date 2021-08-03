Связисты развернули учения по управлению войсками в Кузбассе

Засекреченная многоступенчатая связь для управления войсками на учениях развернулась с участием связистов на территории Кузбассе и в Алтайском крае. В настоящий момент в локации лагерей направились военные.

Отмечается, что специалисты в области военных коммуникаций уже отработали навыки маскировки, развернули станции связи Р-166-05 "Артек", комплексные аппаратные связи П-260 "Редут" и радиорелейные станции Р-419 Л1 и Р-431 АМ, передает "Интерфакс-Сибирь" с отсылкой на данные пресс-службы ЦВО.

В рамках подготовки войска уже наладили видеоконференцсвязь между командными пунктами соединений и подразделений ЦВО в нескольких регионах Сибири.