Связисты - футболисты: летний спортивный сезон открыт

Кому достался кубок первенства связистов по мини-футболу? Сколько красивых голов заколотили футболисты в ворота соперников?

Уже четвертый год Goodline собирает на одном поле футболистов из компаний отрасли связи. Шесть команд боролись за звание лучшей в круговой системе каждый с каждым.

"Кузбасссвязьуголь" обошли всех соперников и вновь отстояли звание сильнейших, второе место заняли футболисты "Ростелекома". А бронзовые медали забрала команда "Кузбасс FM".

Призеров турнира наградили кубками и медалями, а лучших игроков отметили почетными грамотами и памятными призами.