Связисты - футболисты: летний спортивный сезон открыт

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Кому достался кубок первенства связистов по мини-футболу? Сколько красивых голов заколотили футболисты в ворота соперников?


Уже четвертый год Goodline собирает на одном поле футболистов из компаний отрасли связи. Шесть команд боролись за звание лучшей в круговой системе каждый с каждым.


"Кузбасссвязьуголь" обошли всех соперников и вновь отстояли звание сильнейших, второе место заняли футболисты "Ростелекома". А бронзовые медали забрала команда "Кузбасс FM".


Призеров турнира наградили кубками и медалями, а лучших игроков отметили почетными грамотами и памятными призами.

Каждый подобный турнир сплачивает ребят как внутри команды, так и с коллегами из других организаций, ведь все мы занимаемся одним общим делом, хотя и вышли на поле в разных футболках.

Да!
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