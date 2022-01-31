Своры агрессивных собак атаковали автомобили кузбассовцев

Жалоба на бездомную стаю животных появилась в сообществе во "ВКонтакте". Автор поста указал, что проблема со злыми собаками затронула и пгт Краснобродский. Местный житель в своем обращении отметил, что чаше всего псы встречаются у территории школы, где они провожают громким воем прохожих людей и активно атакуют машины, которые проезжают по указанной территории.

Судя по фотографиям, в кадр попали шесть крупных четвероногих, однако, точное количество обитателей улиц интернет-пользователь не обозначил.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что две крупные своры собак скопились возле кемеровской стройки.