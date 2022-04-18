Свора псов у здания администрации возмутила жителей кузбасского города

Речь идет о городе Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области, где местные жители заметили стаю беспризорных собак, бегающих в районе здания администрации города, а также облюбовавших жилой двор.
– Эти собаки во дворе ул.р.Люксембург д21, и в центре бегают и возле администрации. АУ АДМИНИСТРАЦИЯ!!! когда будет отлов? Ждете беды? – поинтересовалась автор видео.
На кадрах можно заметить, что возле прохожего пробегает свора псов, состоящая из семи взрослых особей.
Видео: ВКонтакте / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"
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