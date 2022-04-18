Свора псов у здания администрации возмутила жителей кузбасского города

Речь идет о городе Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области, где местные жители заметили стаю беспризорных собак, бегающих в районе здания администрации города, а также облюбовавших жилой двор.

– Эти собаки во дворе ул.р.Люксембург д21, и в центре бегают и возле администрации. АУ АДМИНИСТРАЦИЯ!!! когда будет отлов? Ждете беды? – поинтересовалась автор видео.

На кадрах можно заметить, что возле прохожего пробегает свора псов, состоящая из семи взрослых особей.