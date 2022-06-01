Свора бродячих собак запугала жителей кемеровского двора

На крупные стаи агрессивных бродячих собак, которые запугали жителей кемеровского двора, интернет-пользователь пожаловался в сообществе с городскими новостями во "ВКонтакте". С его слов, дикие псы облюбовали территорию у дома №49 на проспекте Комсомольском.

– Ходить на улице страшно, лают на людей, – уточнил он.

В комментариях под публикацией некоторые предложили взять каждому из прохожих по одной из собачек, чтобы избавить улицы от беспризорных животных. А вот один из горожан заявил, что лично дразнил свору, что могло поспособствовать их озлобленному поведению по отношению к людям.