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Свора бродячих собак запугала жителей кемеровского двора

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В столице Кузбасса жители одного из городских дворов заявили, что боятся своих лающих четвероногих "соседей".

На крупные стаи агрессивных бродячих собак, которые запугали жителей кемеровского двора, интернет-пользователь пожаловался в сообществе с городскими новостями во "ВКонтакте". С его слов, дикие псы облюбовали территорию у дома №49 на проспекте Комсомольском.

Ходить на улице страшно, лают на людей, уточнил он.

В комментариях под публикацией некоторые предложили взять каждому из прохожих по одной из собачек, чтобы избавить улицы от беспризорных животных. А вот один из горожан заявил, что лично дразнил свору, что могло поспособствовать их озлобленному поведению по отношению к людям.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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