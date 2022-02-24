Свора агрессивных собак запугала жителей Новокузнецка

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Жительница южной столицы Кузбасса в сообществе во "ВКонтакте" рассказала о большой стае беспризорных собак, которая неоднократно проявляла агрессию в отношении взрослых и детей.

Так, новокузнечанка отметила, что еще в начале месяца, 5 февраля, возле одной из местных школ дикие псы набросились на ее ребенка. Правда в тот день ситуация разрешилась благополучно: на помочь к ребенку подбежал неравнодушный мужчина, который отогнал животных от несовершеннолетнего до того, как они успели его покусать.


После инцидента горожанка якобы писала жалобы на собак, однако, специалисты хоть и зарегистрировали сигнал, но, с ее слов, никаких мер не предприняли. В результате собаки продолжают активно размножаться и группируются в стаи, одну из которых местной жительнице удалось запечатлеть на камеру. По словам подписчицы сообщества, во время съемки разъяренные четвероногие кидались друг на друга, а также рычали на проходящих мимо людей.


Судя по фотографии, в одной своре состоят девять собак разных пород и габаритов.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что стая беспризорных собак из парка запугала жителей кузбасской столицы.

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