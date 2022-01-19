Свора агрессивных собак с чипами запугала новокузнечан

В Орджоникидзевском районе южной столицы Кузбасса агрессивно настроенные собаки на городских улицах пугают горожан. Об этом сообщили интернет-пользователи в одном из местных сообществ во "Вконтакте".

– Половина чипованных собак ,но толку от этого мало они так же голодные и агрессивные, – заявила местная жительница.

Судя по опубликованной видеосъемке в одной стае состоят как минимум восемь псов. По словам автора ролика, животные неоднократно набрасывались на людей. Кроме того, женщина предложила всем защитникам четвероногих "друзей" принять участие в отлове собак и при большом желании забрать их себе.