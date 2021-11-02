Фантазия Вячеслава Вербина и Олега Солода по мотивам киноповести Василия Шукшина «Калина красная»



Режиссёр-постановщик – засл. арт. Карелии Любовь Дементьева-Самойлова

Музыкальный руководитель – поч. работник культуры Кузбасса Артемий Туркичев

Художник-постановщик – Иван Совлачков

Балетмейстер-постановщик - Юрий Писаревский

Хормейстер – Нина Степанова

Трудно найти другого человека в отечественном искусстве последнего времени, через которого так глубоко и точно была бы выражена русская душа, страждущая, ищущая, стремящаяся к добру и справедливости. «Если мы в чем-нибудь сильны и по-настоящему умны, так это в добром поступке». В этих словах Шукшина - его вера, его позиция художника и человека. Разносторонне одарённый человек, он и в театре интересен и неповторим. Спектакли по его произведениям всегда привлекали и привлекают внимание зрителей. У каждого из его героев есть своя вера и своя мечта. Каждый из них согрет пониманием, любовью и сердечным участием автора.

Таков и Егор Прокудин в знаменитой «Калине красной». Вроде бы, он - многоопытный вор - рецидивист, не последний среди братвы, и грех на нем тяжкий (брошенная на произвол судьбы мать-старушка), а в то же время живёт в его душе романтик с неизбывной тягой к родной земле. И к Любе, познакомившись с ней в тюрьме по переписке, он потянулся и поехал после очередной «отсидки», уловив в её письмах созвучность своему душевному состоянию, своим сокровенным мыслям и чувствам.

Музыкальная версия «Калины красной» в нашем театре, созданная по мотивам киносценарий Шукшина, получила название «Своей душе не прекословь». Музыка М. Самойлова в спектакле звучит светло и проникновенно, трогает до глубины души. История заканчивается трагически - гибелью героя, но это не оставляет тягостного чувства: ведь Егор, многое пережив и поняв, возвращается к своим истокам, к самому себе.



Впервые в практике Музыкального театра Кузбасса, наряду с нашими артистами, в постановке принимают участие представители других кемеровских театров: два исполнителя роли Егора - А. Измайлов из облдрамтеатра и Е. Белый из муниципального театра для детей и молодежи.

Премьера спектакля 16 декабря 2011 года.

Продолжительность спектакля - 2 ч. 10 мин.

Цена билета от 200 до 800 рублей.

Напомним, что для входа в данное учреждение культуры необходим QR-код, сертификат переболевшего или ПЦР-тест, сделанный за 72 часа.