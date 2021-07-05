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Свободно 3 300 мест: коечный фонд для зараженных COVID-19 увеличился в Кузбассе

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Замминистра здравоохранения Кузбасса Юлия Брежнева прокомментировала ситуацию с увеличением коечного фонда в регионе.

По словам Юлии Брежневой, в настоящее время на территории Кемеровской области для лечения зараженных китайским вирусом граждан развернуто 3 300 дополнительных коек.


При этом за последнее время местные власти вынуждены регулярно расширять коечный фонд, чтобы в запасе оставалось как минимум 20% свободных больничных мест на случай экстренных ситуаций.


Также заместитель министра здравоохранения Кузбасса заявила об увеличении количества медицинских бригад на случай, если в ближайшее время будет поступать большое количество обращений людей за врачебной помощью.


Ранее редакция AVOKADO сообщала, что Кузбасс попал в тройку лидеров среди субъектов России по скорости вакцинации.

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