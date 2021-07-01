Свободно 19%: власти рассказали о коечном фонде Кузбасса для коронавирусных больных

По словам представителя Минздрава, всего в кузбасских больницах развернуто 2 714 коек, большая часть из которых заняты, а именно 81%.

При этом зараженные инфекцией COVID-19 в легкой и средне-тяжелой формах проходят лечение на амбулаторном этапе и получают необходимые для выздоровления препараты, заявила Зеленина. Также она отметила, что на территории Кемеровской области "красные зоны" продолжают работу в усиленном режиме.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что власти Кузбасса озвучили информацию о заражении привитых граждан коронавирусом.