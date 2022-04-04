Свисающая с крыши снежная масса шокировала кемеровских прохожих

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В областном центре горожане заявили, что боятся вставать на тротуары из-за сильного страха за свою жизнь: с крыш свисают мощные сугробы.

Житель кузбасской столицы заметил на одной из оживленных улиц смертельную опасность, которая караулила местных прохожих с крыши жилого дома по улице Шахтеров, 31.


Судя по опубликованным в сообществе во "ВКонтакте" кадрам, большая снежная масса свисает с высоты третьего этажа. Автор фотографии посоветовал местным автомобилистам не оставлять свои транспортные средства на указанном участке, чтобы не допустить инцидента с повреждением личного имущества.


При этом в комментариях многие граждане посоветовали сообщать о таких случаях в УК, чтобы специалисты могли оперативно разобраться с проблемой. Правда некоторые отметили, что по обозначенной улице по тротуарам ходить не безопасно, поскольку практически с каждой крыши "валятся на голову ледяные глыбы".

Фото: ВКонтакте / "Подслушано Кемерово"

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