Свисающая с крыши снежная масса шокировала кемеровских прохожих

Житель кузбасской столицы заметил на одной из оживленных улиц смертельную опасность, которая караулила местных прохожих с крыши жилого дома по улице Шахтеров, 31.

Судя по опубликованным в сообществе во "ВКонтакте" кадрам, большая снежная масса свисает с высоты третьего этажа. Автор фотографии посоветовал местным автомобилистам не оставлять свои транспортные средства на указанном участке, чтобы не допустить инцидента с повреждением личного имущества.

При этом в комментариях многие граждане посоветовали сообщать о таких случаях в УК, чтобы специалисты могли оперативно разобраться с проблемой. Правда некоторые отметили, что по обозначенной улице по тротуарам ходить не безопасно, поскольку практически с каждой крыши "валятся на голову ледяные глыбы".