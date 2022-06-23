Свинина и лук подорожали в Кузбассе за неделю

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Статистики зафиксировали рост на ряд товаров в магазинах Кемеровской области.

Согласно актуальной информации Кемеровостата, за минувшую неделю в Кузбассе продолжился рост цен на картофель: +10,7%. Кроме того, в цене выросло овощное детское питание (+4,6%), шлифованный рис (3,4%), репчатый лук (+3%). На 1,9% подорожала свинина (кроме бескостной), на 1,8% ‒ макаронные изделия, на 1,4% ‒ яблоки, на 1,3% ‒ вареная колбаса и фруктовое детское питание.


Что касается непродовольственных товаров, то в цене вновь выросли женские прокладки (+2,6%). Также подорожали сухие корма для животных (+2%), электропылесосы (+1,2%), и комбинированные обезболивающие в виде таблеток (+0,7%).


На 5,3% подешевели помидоры, на 2,3% ‒ куриные яйца, на 1,2% ‒ сметана и сливочное масло. Меньше стали стоить обрезные доски (-2,5%), а также смартфоны и телевизоры (-0,8%).


Ранее кузбассовцы пожаловались на подорожание сахара.

Да!
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