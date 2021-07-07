Свежие фотографии строящегося ледового комплекса в Кемерове появились в Сети

В личном Instagram-аккаунте глава города Кемерово опубликовал пост, в котором поделился кадрами с объекта строительство будущего спортивного ледового комплекса в Рудничном районе. На одной из фотографий можно заметить, что у здания появилось название "Сосновый".

Судя по снимкам, рабочие заканчивают устанавливать сидения на трибунах у ледовой коробки. Кроме того, сам мэр Илья Середюк в подписи к публикации указал, что в настоящий момент к завершению подходит процессы наружной отделки и благоустройства территории. Также внутрь арены завозят мебель и спортивное оборудования, уже смонтированы борта, а каток подготовлен к заливке льда.