Свежее мясо и алкоголь: кузбассовец устроил банкет на месте преступления

Инцидент произошел в Прокопьевске. Местный житель проник в частный дом с целью кражи. Перед тем, как совершить преступление, мужчина съел готовую пищу и выпил бутылку шампанского. Затем прокопчанин забрал из холодильника пять килограммов свежего мяса и принялся за сбор добычи. Он забрал телевизор, чайник и акустическую систему, сложил украденное в хозяйский плед и унес к себе: мужчина проживал на соседней улице.

К правоохранителям обратилась хозяйка дома. Она оценила причиненный ущерб в 14 000 рублей. Силовики задержали злоумышленника после того, как обнаружили украденный телевизор в одном из городских ломбардов. Оставшиеся вещи у мужчины изъяли. Оказалось, что прокопчанин ранее был неоднократно судим, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении кузбассовца возбудили дело о краже, максимальное наказание по которому составляет шесть лет лишения свободы. Мужчина заключен под стражу.