Светофоры временно погаснут на нескольких перекрестках в Кемерове

Из-за плановых ремонтных работ сегодня в понедельник, 14 февраля, погаснут светофорные объекты на следующих участках кемеровских дорог:
- на пересечении ул. Гагарина – б-р Пионерский с 9:00 до 16:00,
- на перекрестках пр. Ленина – ул. Тухачевского
- ул. Тухачевского – ул. Гагарина
- на ул. Тухачевского в районе дома №10 с 13:00 до 16:00.
В связи с этим автомобилистов просят соблюдать Правила дорожного движения для нерегулируемых перекрестков, сообщили в пресс-службе мэрии кузбасской столицы.
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