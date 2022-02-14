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Светофоры временно погаснут на нескольких перекрестках в Кемерове

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Светофоры сразу на нескольких кемеровских перекрестках на время перестанут выполнять свою работу.

Из-за плановых ремонтных работ сегодня в понедельник, 14 февраля, погаснут светофорные объекты на следующих участках кемеровских дорог:

  • на пересечении ул. Гагарина – б-р Пионерский с 9:00 до 16:00,
  • на перекрестках пр. Ленина – ул. Тухачевского
  • ул. Тухачевского – ул. Гагарина
  • на ул. Тухачевского в районе дома №10 с 13:00 до 16:00.

В связи с этим автомобилистов просят соблюдать Правила дорожного движения для нерегулируемых перекрестков, сообщили в пресс-службе мэрии кузбасской столицы.

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