Светофоры с экспериментальной подсветкой начали работать в Кемерове

По данным администрации Кемерова, объекты с дополнительной подсветкой появились на проспекте Ленина в районе домов № 98 и № 105. Специальные светодиодные ленты подключили к контроллерам светофоров. Благодаря этому они способны дублировать красный и зеленый сигналы.



Пока нововведение работает в тестовом режиме. В дальнейшем дополнительная подсветка может появиться и на других улицах города. Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) уверены, что светодиодные ленты привлекают внимание пешеходов и водителей и способны повысить уровень безопасности на дороге.