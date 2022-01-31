Светофоры прекратят работу в двух районах Кемерова

Согласно официальной информации, сегодня, 31 января, в Кемерове прекратят работу светофоры, расположенные на перекрестке проспекта Шахтеров и улицы Терешковой, а также на перекрестке улицы Николая Островского и улицы Весенняя.

Светофорный объект в Центральном районе не будет работать с 09:00 до 12:00, в Рудничном районе – с 13:00 до 16:00. Данные меры были приняты из-за проведения планового ремонта, сообщают в пресс-службе администрации Кемерова.

Автомобилистов призывают к соблюдению правил дорожного движения для нерегулируемых перекрестков.