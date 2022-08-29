Светофоры перестанут работать на перекрестке у Парка ангелов в Кемерове

Сообщается, что светофорные объекты отключатся в столице Кузбасса сегодня в понедельник, 29 августа, в 13:00 по местному времени. Обесточены окажутся все те светофоры, что установлены в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Дзержинского.
– Отключение связано с проведением ремонтных работ. Водителям необходимо руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков, – сказали чиновники из горадминистрации.
Специалисты намерены возобновить работу авторегулировщиков к вечеру 17:00.
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