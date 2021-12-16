Светофоры на трех перекрестках в Кемерове прекратят работу

Согласно официальной информации, временное прекращение работы светофорных объектов в Кемерове произойдет сегодня, 16 декабря.
С 13:00 до 16:00 будут отключены светофоры на следующих перекрестках:
- улица Тухачевского – улица Сибиряков-Гвардейцев;
- улица Инициативная – улица Металлистов;
- улица Инициативная – шоссе Егорова.
Прекращение работы светофорных объектов связано с проведением ремонта, сообщают в пресс-службе администрации кузбасской столицы.
Автолюбителей призывают соблюдать правила проезда нерегулируемых перекрестков.
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