Светофоры на новом шоссе в Новокузнецке оказались нерабочими из-за частника

Кузнецов в рамках эфира "Утро с мэром" сообщил о вине частника в отключении части сфетофорных объектов и фонарей на территории Бызовского шоссе в Новокузнецке.

– Когда строили Бызовское шоссе, подключились через частника. У них был свой договор с ресурсоснабжающей организацией, а часть – по временной схеме. Получилось так, что не заплатил ни подрядчик, ни частник, – рассказал Кузнецов.

По словам мера, в скором времени по данному делу пройдут суды. Однако в администрации не намерены терять время и поэтому они самостоятельно готовы погасить задолженность для возобновления работы как фонарей, так и регулировщиков.