Светофоры на двух перекрестках в Кемерове приостановят работу

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Власти кузбасской столицы предупредили горожан о временном прекращении работы светофорных объектов на двух перекрестках во вторник, 16 ноября.

Согласно официальной информации, светофоры, расположенные на перекрестках улица Тухачевского - улица Рубиновая и улица Терешковой – 62-й Проезд, временно перестанут работать. Отключение ожидается сегодня, 16 ноября, с 9:00 до 9:20 часов и с 17:00 до 17:40 часов.


Светофорные объекты перестанут работать из-за осуществления ремонта, сообщают в пресс-службе администрации Кемерова.


Водителей призвали к соблюдению правил движения через нерегулируемые перекрестки.


Напомним, что еще один светофор в Кемерове будет временно отключаться до 19 ноября.

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