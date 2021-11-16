Светофоры на двух перекрестках в Кемерове приостановят работу

Согласно официальной информации, светофоры, расположенные на перекрестках улица Тухачевского - улица Рубиновая и улица Терешковой – 62-й Проезд, временно перестанут работать. Отключение ожидается сегодня, 16 ноября, с 9:00 до 9:20 часов и с 17:00 до 17:40 часов.

Светофорные объекты перестанут работать из-за осуществления ремонта, сообщают в пресс-службе администрации Кемерова.

Водителей призвали к соблюдению правил движения через нерегулируемые перекрестки.

Напомним, что еще один светофор в Кемерове будет временно отключаться до 19 ноября.