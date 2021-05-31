Светофор возле кемеровского цирка начал работать по-другому

На пересечении проспекта Ленина с улицей Соборной в Кемерове изменилась схема пофазного разъезда машин. Это сделано с целью разгрузить популярный маршрут горожан.
— Наблюдения показывают, что данные изменения обеспечивают более высокую пропускную способность, чем прежний пофазный разъезд, — рассказали в Центре организации дорожного движения.
Также отмечается, что специалисты изменять очередность фаз и на пересечении улиц Красноармейской и Соборной. Предполагается, что вносимые корректировки помогут синхронизировать работу двух перекрестков, чтобы движение около цирка было более быстрым и удобным.
Фото: МБУ "ЦОДД"
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