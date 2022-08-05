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Светофор у моста показался кемеровчанам ненужным

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Жители кузбасской столицы предложили отключить один из светофорных объектов. Специалисты прокомментировали данную идею.

В социальных сетях появилось обращение от кемеровчан, которые высказались за то, чтобы отключить светофор на перекрестке в Центральном районе. Горожане посчитали, что светофорный объект на пересечении улицы Соборной и улицы Красноармейской не приносит пользы для организации дорожного движения.

‒ Пешеходов нет практически, идти некуда, авто едут только прямо по Соборной. Может быть, отключение светофора снизит нагрузку на этом участке? ‒ предположили жители кузбасской столицы.

В ответ сотрудники городской администрации рассказали, что указанный светофор настроен сейчас с минимальной фазой для движения пешеходов через улицу Соборную. Причиной ухудшения транспортной ситуации данный объект не является, а вот его отключение может негативно повлиять на безопасность пешеходов, отметили сотрудники мэрии. Поэтому прекращение светофорного регулирования на указанном участке не планируется.

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