Светофор потух на кемеровском перекрестке из-за ремонта

Так, еще во вторник, 12 июля, в городе Кемерово специалисты в рамках ремонта отключали электроэнергию на пересечении улиц Терешковой и 62-й проезд с 10:00 до 17:00. Перебои будут возникать и в ближайшее время, поскольку завершение работ запланировано только на завтра, 14 июля, уточнили в ЦОДД.

По этой причине местным автомобилистам следует быть готовым к тому, что на некоторое время перекресток обозначенный будет становиться нерегулируемым, поскольку работа светофорного объекта на время обесточивания окажется прекращена.