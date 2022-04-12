Светофор потух на кемеровском перекрестке

Светофор прекратил свою работу на одном из оживленных кемеровских перекрестков. О том, что местным водителям во вторник, 12 апреля, на пересечении улиц Крутая и Сибиряков-Гвардейцев придется обходиться без регулирования сообщили в ЦОДД.

По данным специалистов, дорожный объект потух с 13:00. Причина отключения – ремонтные работы.

– Просим Вас, уважаемые водители, действовать согласно Правил дорожного движения для нерегулируемых перекрестков, – обратились дорожники.

Регулировщик возобновит свою работу после 16:00 по местному времени.