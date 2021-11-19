Светофор на оживленном кемеровском перекрестке временно отключился

Сегодня утром в пятницу, 19 ноября, в областном центре на Молодежном проспекте около дома №4
специалисты отключили светофор, что связано с необходимостью заменить ящик дорожного контролера. Система не будет работать до 11:00, сообщили в горадминистрации.
– Специалисты Центра организации дорожного движения проводят ремонтные работы – у электронного регулировщика заменят ящик дорожного контроллера, – рассказали в ведомстве.
Кемеровчанам необходимо быть внимательными, действовать согласно сигналам регулировщика и дорожным знакам.
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