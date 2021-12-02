Светофор на одном из кемеровских перекрестков изменил схему работы

Сообщается, что на перекрестке улицы Базовой и улицы Камышинской в Кемерове со 2 декабря была изменена схема работы светофора. В цикл добавлена фаза, в которой транспорт от улицы Космической останавливается, а автомобили от улицы Веры Волошиной продолжают движение, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.

С сегодняшнего дня работа светофорного объекта будет выглядеть следующим образом:



1 фаза ‒ движение транспорта по улице Базовая в оба направления;

2 фаза ‒ движение транспорта по улице Базовая от улицы В. Волошиной;

3 фаза ‒ движение транспорта по улице Камышинская, движение пешеходов через улицу Базовая.

Данное решение было принято на основании данных специалистов ЦОДД, которые зафиксировали длительные транспортные заторы на улице Базовой от улицы Веры Волошиной. Изменения в светофорном цикле должны сделать левый поворот более удобным.