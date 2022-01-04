Светофор на кемеровском перекрестке загорелся после замыкания

По словам пользователя Instagram, серьезное замыкание произошло у регулировщика, расположенного на пересечении улиц 50 лет Октября с Красноармейской в кузбасской столице.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, после сбоя светофор загорелся, а искры от воспламенения полетели в разные стороны, в том числе и на проезжую часть. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровчане возмутились некорректной работой светофора на загруженном перекрестке.