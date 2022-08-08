Светофор на кемеровском перекрестке вынудил пешеходов перебегать дорогу

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В кузбасской столице пешеходы недовольны работой одного из светофоров, поскольку времени на прохождение проезжей части оказалось выделено недостаточно.

По словам возмущенной горожанки, проблемный светофор находится на пересечении пр. Молодежного с ул. Каменской в городе Кемерово. Девушка выразила мнение, что объект отрегулирован не в пользу пешеходов, поскольку на прохождение широкого проспекта дается всего 11 секунд, чего недостаточно.

Буквально на прошлой неделе изменились цифры на светофоре, раньше было все нормально более 20 секунд. Получается, пешеход еще не успел перейти дорогу, а уже загорается красный свет. А как быть пожилым, инвалидам, людям с детьми и колясками? , следует из текста сообщения во "ВКонтакте".

На сообщение отреагировали представители местной администрации. Чиновники сказали, что обращение уже передано в МБУ "ЦОДД" для проверки информации и проведения анализа дорожного движения в обозначенном районе. Результаты проведения проверки будут оглашены до 10.08.2022. Таким образом у специалистов на выполнение всех работ есть два дня.

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