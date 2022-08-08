Светофор на кемеровском перекрестке вынудил пешеходов перебегать дорогу

По словам возмущенной горожанки, проблемный светофор находится на пересечении пр. Молодежного с ул. Каменской в городе Кемерово. Девушка выразила мнение, что объект отрегулирован не в пользу пешеходов, поскольку на прохождение широкого проспекта дается всего 11 секунд, чего недостаточно.

– Буквально на прошлой неделе изменились цифры на светофоре, раньше было все нормально – более 20 секунд. Получается, пешеход еще не успел перейти дорогу, а уже загорается красный свет. А как быть пожилым, инвалидам, людям с детьми и колясками? , – следует из текста сообщения во "ВКонтакте".

На сообщение отреагировали представители местной администрации. Чиновники сказали, что обращение уже передано в МБУ "ЦОДД" для проверки информации и проведения анализа дорожного движения в обозначенном районе. Результаты проведения проверки будут оглашены до 10.08.2022. Таким образом у специалистов на выполнение всех работ есть два дня.