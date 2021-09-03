Светофор на аварийном кемеровском перекрестке начнет работать по-новому

Специалисты внедрят измененную схему проезда пересечения улиц Базовой и Космической в Заводском районе Кемерова. По информации ЦОДД, данная мера стала вынужденной.
— Режим работы светофора решили изменить в связи с тем, что пересечение ул. Космическая и ул. Базовая стало местом концентрации дорожно – транспортных происшествий, — пояснили в учреждении.
Корректировка коснется фаз светофора, которые будут регулировать движение следующим образом:
- 1 фаза - движение транспорта по ул. Космическая и ул. Автозаводская пешеходный переход через ул. Базовая;
- 2 фаза - движение транспорта по ул. Космическая и ул. Автозаводская;
- 3 фаза - движение транспорта по ул. Автозаводская без пешеходного перехода;
- 4 фаза - движение транспорта по ул. Базовая от ул. Баумана и пешеходный переход через ул. Космическая и ул. Автозаводская;
- 5 фаза - движение транспорта по ул. Базовая от ул. Камышинская без пешеходного перехода.
Изменения вступят в силу до конца текущей недели. Отмечается, что на Космической на пересечении с Базовой при движении от Радищева запрещено поворачивать налево на Базовую в сторону Патриотов. Запрет установлен в целях безопасности.
Фото: МБУ "ЦОДД"
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