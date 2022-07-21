Светло-рыжий мужчина в темном пиджаке исчез в Кузбассе

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В южной столице Кузбасса на днях бесследно исчез 69-летний Иван Брежнев. Волонтеры подключились к его поискам.

В Новокузнецке пропал Иван Брежнев. Из сводки ПСО "Лиза Алерт" следует, что 69-летний мужчина вчера в среду, 20 июля, ушел в неизвестном направлении и с тех пор домой так и не вернулся. В поисках требуется помощь добровольцев.


Приметы исчезнувшего: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, светло-рыжие волосы с проседью, голубые глаза. Был одет в темно-серый пиджак, темно-синяя рубашка, темно-синие спортивные штаны с лампасами, черные кроссовки.


Если вы обладаете информацией, которая может пригодится в поисках жителя южной столицы Кузбасса, то сообщите ее по номерам: 8 (800) 700-54-52.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что рыжеволосая пенсионерка с возможной потерей памяти пропала в Кемерове.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Да!
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