Светильники на солнечных батареях появились в кузбасском поселке

Подробности о замене уличного освещения сообщил первый заместитель губернатора — председателя Правительства Кузбасса Вячеслав Телегин в своем Instagram-аккаунте. Чиновник указал, что работы были проведены на территории поселка Ключевой Таштагольского района Кемеровской области.

Отмечается, что семь новых светильников будут работать на солнечной энергии.

— Их радиус действия - детская площадка, территория рядом с клубом и школой, автобусная остановка, — подчеркнул он в публикации.

Также из текста поста следует, что на общественном пространстве в Горной Шории появились современные солнечные фонари.