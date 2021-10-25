Светильники на солнечных батареях появились в кузбасском поселке

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Специалисты в кузбасском поселке провели установку первой автономной системы уличного освещения, работа которой зависит от солнечной энергии.

Подробности о замене уличного освещения сообщил первый заместитель губернатора — председателя Правительства Кузбасса Вячеслав Телегин в своем Instagram-аккаунте. Чиновник указал, что работы были проведены на территории поселка Ключевой Таштагольского района Кемеровской области.


Отмечается, что семь новых светильников будут работать на солнечной энергии.

Их радиус действия - детская площадка, территория рядом с клубом и школой, автобусная остановка, — подчеркнул он в публикации.

Также из текста поста следует, что на общественном пространстве в Горной Шории появились современные солнечные фонари.

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