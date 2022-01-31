Свет появился у кемеровской школы после многочисленных жалоб

Новые фонарные опоры для освещения территории у кемеровской школы №99 появились после многочисленных жалоб местных жителей на кромешную тьму. Информация об установке новых объектов появилась на платформе "Кузбасс Онлайн".

Так, теперь вдоль пешеходного тротуара от Молодежного проспекта и до образовательного учреждения уже стоят четыре фонаря. Отмечается, что электричество к ним до сих пор не подключено, поскольку для монтажа кабеля, а также кронштейнов и светильников, необходимо дождаться "потепления" до -10°C . После установления необходимых температур специалисты произведут подключение к сетям электроснабжения.