Свет появился у кемеровской школы после многочисленных жалоб

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Многочисленные жалобы жителей кузбасской столицы оказались услышаны: кромешная тьма покинула территорию возле одной из местных школ.

Новые фонарные опоры для освещения территории у кемеровской школы №99 появились после многочисленных жалоб местных жителей на кромешную тьму. Информация об установке новых объектов появилась на платформе "Кузбасс Онлайн".


Так, теперь вдоль пешеходного тротуара от Молодежного проспекта и до образовательного учреждения уже стоят четыре фонаря. Отмечается, что электричество к ним до сих пор не подключено, поскольку для монтажа кабеля, а также кронштейнов и светильников, необходимо дождаться "потепления" до -10°C . После установления необходимых температур специалисты произведут подключение к сетям электроснабжения.

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