Свет потухнет в домах жителей кузбасского города

В первый рабочий день новой недели, 11 апреля, прокопчанам предстоит пережить очередное отключение электричества, которое затронет дома, расположенные по адресам:
- с 09:00 до 12:00 - пер. Кедровый, 28,43/А-84/А; ул. Молодежная, 4-11; ул. Строителей, 2-18; ул. Заречная, 2; ул. Весенняя, 31-44; ул. Дачная, 1-23; ул. Луговая, 1/А-24; ул. Полевая, 17/А,30; ул. Центральная, 42; пер. Школьный, 1-10; ул. Горьковская, 36-58; ул. Ижевская, 44-63; пер. Ижевский, 2-10; ул. Кольчугинская, 49-57; ул. Краснознаменная, 21-31; ул. Мурманская, 30-60; ул. Передовая, 1-10; ул. Рязанская, 11-22;
- с 09:00 до 17:00 - ул. Иванцовка, 35/А,37-51; ул. Красные Орлы, 34-79; ул. Луначарского, 89,90; пер. Манеихинский, 24-58; ул. Менжинского, 70; ул. Сарыгина, 29,33,32-56; ул. В.Манеиха, 69,79,1-149; ул. Грузовая, 1; ул. Красные Орлы, 75-117; СНТ "Красногорское"; ул. 2-я Ангарская, 27-36; ул. Ангарская, 26-39; ул. Балашовская, 1-45; ул. Боткина, 1-34; ул. О.Дундича, 13-18: гаражи от ТП-470;
- с 13:00 до 16:00 - ул. Проспектная, 92-148; пер. 2-й Высокогорный, 25-21; пер. 3-й Высокогорный, 1-6; пер. 4-й Высокогорный, 1-9; ул. Автобазовская, 1-30; ул. Высокогорная, 38-71; ул. Косогорная, 1-57; ул. Магнитная, 15-28; ул. Подъемная, 1-24; ул. 2-я Каменогорская, 6-38; ул. Каменогорская, 15-55; ул. Орджоникидзе, 63; ул. Прохладная, 13-22; ул. Щербаковская, 11-58; ул. Литвинова, 24-64 ; ул.Привокзальная, 38, 1-116.
По данным специалистов местной Энергосети, жилища будут обесточены из-за необходимости проведения ремонтных работ, передает "Прокопьевск.ру".
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