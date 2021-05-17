Свет на время пропал в домах части жителей кузбасского поселка

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Аварийное отключение электроэнергии произошло накануне в Шерегеше. Без света в поселке остались почти 300 человек.

Из информации, предоставленной сотрудниками администрации Таштагольского района в Instagram, стало известно, что вечером в воскресенье, 16 мая, на территории курортного поселка без электричества остались 111 домов. Произошло это вследствие аварийного отключения, к которому специалистом пришлось прибегнуть для решения проблемы со светов, возникшей в одном из частных домовладений населенного пункта.


Таким образом, к двум людям, лишенным электроэнергии, присоединились еще 278 человек.


В общей сложности свет отсутствовал в течении 2 часов и 44 минут. Причиной проблемы, возникшей в первом доме, оказалось повреждение провода на опоре. Ее устранили, и электроэнергия была восстановлена.

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