Свет на время пропал в домах части жителей кузбасского поселка

Из информации, предоставленной сотрудниками администрации Таштагольского района в Instagram, стало известно, что вечером в воскресенье, 16 мая, на территории курортного поселка без электричества остались 111 домов. Произошло это вследствие аварийного отключения, к которому специалистом пришлось прибегнуть для решения проблемы со светов, возникшей в одном из частных домовладений населенного пункта.

Таким образом, к двум людям, лишенным электроэнергии, присоединились еще 278 человек.

В общей сложности свет отсутствовал в течении 2 часов и 44 минут. Причиной проблемы, возникшей в первом доме, оказалось повреждение провода на опоре. Ее устранили, и электроэнергия была восстановлена.