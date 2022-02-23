Свет исчезнет из домов жителей Прокопьевска

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Уже завтра прокопчан ожидает очередное отключение электроэнергии. Специалисты перечислили адреса, которые останутся без света.

Часть жителей Прокопьевска останется без электричества уже завтра в четверг, 24 февраля. Специалисты отметили, что горожанам придется терпеть неудобства в связи с ремонтными работами на сети.


Отключение света произойдет по адресам:

  • с 09:00 до 12:00 - юридические лица (пр.Строителей, 6,8);
  • с 09:00 до 14:00 - СНТ "Радуга", СНТ "Березка", СНТ "Лесное", СНТ "Лесное-2", СНТ"Солнечное";
  • с 09:00 до 16:00 - пер. Дружбы, 13-22; ул. Коксовая, 80-97; ул. Латвийская, 1-33; ул. Ленинградская, 2,28; ул. Штрековая, 64;
  • с 13:00 до 16:00 - ул. В.Манеиха, 1-12; ул. Иванцовка, 35/А,37-51; ул. Красные Орлы, 34-79; ул. Луначарского, 89,90; пер. Манеихинский, 24-58; ул. Менжинского, 70; ул. Сарыгина, 29, 33, 32-56.

Информация предоставлена диспетчером местной Энергосети.

Да!
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