Свет исчезнет из домов жителей Прокопьевска

Часть жителей Прокопьевска останется без электричества уже завтра в четверг, 24 февраля. Специалисты отметили, что горожанам придется терпеть неудобства в связи с ремонтными работами на сети.
Отключение света произойдет по адресам:
- с 09:00 до 12:00 - юридические лица (пр.Строителей, 6,8);
- с 09:00 до 14:00 - СНТ "Радуга", СНТ "Березка", СНТ "Лесное", СНТ "Лесное-2", СНТ"Солнечное";
- с 09:00 до 16:00 - пер. Дружбы, 13-22; ул. Коксовая, 80-97; ул. Латвийская, 1-33; ул. Ленинградская, 2,28; ул. Штрековая, 64;
- с 13:00 до 16:00 - ул. В.Манеиха, 1-12; ул. Иванцовка, 35/А,37-51; ул. Красные Орлы, 34-79; ул. Луначарского, 89,90; пер. Манеихинский, 24-58; ул. Менжинского, 70; ул. Сарыгина, 29, 33, 32-56.
Информация предоставлена диспетчером местной Энергосети.
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