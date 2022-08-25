Свесившийся из окна многоэтажки горожанин напугал кемеровчан

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Жители кузбасской столицы сообщили об опасных "развлечениях" молодых людей.

Сегодня, 25 августа, кемеровчане поделились в социальных сетях кадрами, якобы снятыми у одного из домов на улице Юрия Двужильного. Очевидцам удалось запечатлеть на видео двух молодых людей, один из которых размахивал ногами, находясь за пределами балкона на высоте в несколько этажей. Судя по кадрам, второй юноша все это время держал его, находясь в квартире. В один момент горожанина подняли обратно на балкон.

‒ ...тамада веселый и конкурсы интересные, ‒ пошутил автор съемки.

Кемеровчане отметили, что такое поведение несет в себе опасность для жизни и понадеялись, что близкие молодых людей устроят им профилактическую беседу.

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