Сведения о доходах первого замминистра здравоохранения Кузбасса появились в Сети

Согласно документу, размещенному на сайте Минздрава Кузбасса, первый замминистра имеет три квартиры в общей долевой и общей совместной собственности. Елена Зеленина также владеет гаражом, ячейкой в овощехранилище и нежилым помещением. В собственности у чиновницы имеется автомобиль Volkswagen Tiguan. За 2021 год Зелениной удалось заработать 4 301 065 рублей, при этом в данную сумму внесен и доход от продажи квартиры.

Кроме того, супруг первого замминистра имеет квартиру в индивидуальной собственности и жилье в общей совместной собственности. За год мужчина заработал 4 469 298 рублей, в том числе за счет преподавательской деятельности.