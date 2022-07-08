Свалка с "мешками для трупов" ужаснула кузбассовцев

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Жители города в Кемеровской области обнаружили подозрительный мусор во время похода за грибами.

Ленинск-кузнечане рассказали, что отправились на природу, чтобы набрать грибов. Однако в ходе поисков нашли кучу мусора, среди которого заметили одежду и черные пакеты. Горожане предположили, что обнаружили "мешки для трупов", так как свалка находится вблизи кладбища.

– Тихий ужас. Свалка с мешками для трупов в сосенках за татарским кладбищем. Возле байкаимского кладбища есть такие же кучи мешков, – рассказали авторы поста в социальной сети, подкрепив свои слова видеозаписью.

Комментаторы поставили под сомнение слова очевидцев и высказались о том, что пакеты, запечатленные на видео, скорее всего предназначены для мусора, а не для тел умерших. При этом кузбассовцы возмутились тем, что подобная свалка вообще существует.

Видео: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112

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