Ленинск-кузнечане рассказали, что отправились на природу, чтобы набрать грибов. Однако в ходе поисков нашли кучу мусора, среди которого заметили одежду и черные пакеты. Горожане предположили, что обнаружили "мешки для трупов", так как свалка находится вблизи кладбища.

– Тихий ужас. Свалка с мешками для трупов в сосенках за татарским кладбищем. Возле байкаимского кладбища есть такие же кучи мешков, – рассказали авторы поста в социальной сети, подкрепив свои слова видеозаписью.

Комментаторы поставили под сомнение слова очевидцев и высказались о том, что пакеты, запечатленные на видео, скорее всего предназначены для мусора, а не для тел умерших. При этом кузбассовцы возмутились тем, что подобная свалка вообще существует.