Свалка с гнилью у территории школы разозлила жителей Кузбасса

Так, по словам рассказчицы, в письме идет речь о городе Салаир, где неподалеку от школы №25 стоят переполненные баки для отходов, возле которых с весны текущего года гниет мусор.

– Там гниют пакеты с листьями, ветки, мебель и всякий бытовой мусор. Дети ходят на линейки, выпускные вечера и любуются этой кучей, – сокрушилась она в своем обращении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что мусорные кучи состоят из старой мебели, различных веток и больших мусорных пакетов.