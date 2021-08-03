Свалка с гнилой ветошью заполонила кладбище в кузбасском городе

Из сообщения в Сети следует, что в поселении Высокий отходы заполонили кладбище. Со слов автора публикации, мусор с территории захоронений не вывозился на протяжении двух-трех месяцев. За это время в кучах завелись насекомые, а запах от ветоши распространился на дальние расстояния.

При этом возмущенным жителям в местной администрации пообещали разобраться с мусором и ликвидировать завалы до конца июля, но условные сроки местные власти просрочили на несколько дней.

– Мусор на территориях кладбища пос. Высокий был убран вчера, 02.08.21, – прокомментировали в Администрации города Прокопьевска.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что жители кузбасского города пожаловались мэру на обустройство площадок для мусорных контейнеров.