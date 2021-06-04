Свалка рядом с кемеровской больницей привлекла внимание прокуратуры

Ранее в соцсетях появилось сообщение от жителя областного центра, где он рассказал о горах мусора на территории женской консультации ГАУЗ "Кемеровская городская больница №4".

— Хитровыдуманные работяги с одобрения местной администрации, судя по всему, перекинули за забор весь свой строительный мусор и спрятали его на территории города под веточками, — рассказал горожанин.

,Ранее в соцсетях появилось сообщение от жителя областного центра, где он рассказал о горах мусора на территории женской консультации ГАУЗ "Кемеровская городская больница №4". Так, будут найдены ответственные за нарушение санитарно-эпидемиологических норм лица, после чего свалку ликвидируют, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.