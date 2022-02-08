Свалка разрослась рядом с детским садом в Кемерове

Накануне в социальных сетях появилось сообщение от кемеровчанина, который пожаловался на неудовлетворительное состояние мусорного бака, расположенного вблизи детского сада. При этом, по словам пользователя, учреждение расположено от контейнера на достаточно близком расстоянии, а уборка возникшей свалки не производится должным образом.

‒ Дегтярева 4 , в 20 метрах стоит детский сад, возле сада постоянная помойка, неоднократно уже звонили в районную администрацию но толку нету. Я так понимаю надо писать жалобы в санэпидемстанцию и прокуратуру что бы хоть маленько начали шевелиться, я 2 года вожу ребенка в этот сад и постоянно там такая свалка (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ посетовал кемеровчанин.

Комментаторы заметили, что на обозначенной автором территории в целом наблюдается плачевная ситуация с уборкой мусора.

Справка

Согласно нормам СанПиН, площадки для мусорных контейнеров должны быть удалены от детских учреждений на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров.