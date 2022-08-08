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Свалка отходов у детской площадки ужаснула кузбассовцев

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Жители кузбасского города показали свалку мусора, которая на протяжении долгого времени не вывозится с территории, граничащей с детской площадкой.

Жители Юрги пожаловались на беспорядок у детской площадки во дворе многоквартирного дома на улице Строительная, 16. Судя по кадрам, часть мусорных контейнеров оказалась до краев забита отходами, а все то, что не влезло в урны было разбросано на земле.

Рядом детская площадка, мусор валяется везде и видно уже давно, отметил автор публикации во "ВКонтакте".

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что дети в Кемерове вынуждены играть на замусоренной площадке из-за бездействия коммунальщиков.

Фото: ВКонтакте / ЮРГА "ОНЛАЙН"

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