Свалка отходов у детской площадки ужаснула кузбассовцев

Жители Юрги пожаловались на беспорядок у детской площадки во дворе многоквартирного дома на улице Строительная, 16. Судя по кадрам, часть мусорных контейнеров оказалась до краев забита отходами, а все то, что не влезло в урны было разбросано на земле.

– Рядом детская площадка, мусор валяется везде и видно уже давно, – отметил автор публикации во "ВКонтакте".

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что дети в Кемерове вынуждены играть на замусоренной площадке из-за бездействия коммунальщиков.