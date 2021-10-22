Свалка на землях лесного фонда привлекла внимание прокуратуры

Сотрудники ведомства выехали на место и обнаружили, что за деревней Арышево Яйского района вдоль берега реки Яи складируется мусор.
Главе округа внесли представление и с требованием устранить выявленные нарушения.
— В отношении начальника Марьевского территориального отдела Яйского муниципального округа возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления), — рассказали в облпрокуратуре.
Данное дело в настоящее время находится на рассмотрении.
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