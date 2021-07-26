Свадебный кортеж проехался по центру Кемерова с "гробом" на крыше

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Фото:  

Жители кузбасской столицы удивились виду свадебного "гроба на колесиках", который разъезжал по центру города в предверии торжества.

Вид украшенного свадебными атрибутами автомобиля, удивил жителей города Кемерово, которые распознали в предмете под торжественными кольцами на крыше машины гроб. Сообщение появилось в социальной сети, где автор указал, что заметил "свадебный катафалк" в районе Советского проспекта неподалеку от площади Советов.

Свадебный катафалк. Вы тоже подумали об этом? Не надо так украшать свадебные авто? поинтересовался у пользователей свидетель.

В комментариях зрители согласились с мнением земляка, что по внешнему виду верхний багажник на внедорожнике напоминает гроб. Некоторые с иронией отнеслись к ситуации и отметили, что пара влюбленных до церемонии брака "хоронит свободную жизнь".


Правда некоторые подписчики сообщества в Instagram негативно отреагировали на ситуацию и заявили, что со стороны вид нарядного авто выглядит жутко и может вызывать вопросы, недоумения и даже страх у прохожих.

Фото:  
Да!
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