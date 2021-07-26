Вид украшенного свадебными атрибутами автомобиля, удивил жителей города Кемерово, которые распознали в предмете под торжественными кольцами на крыше машины гроб. Сообщение появилось в социальной сети, где автор указал, что заметил "свадебный катафалк" в районе Советского проспекта неподалеку от площади Советов.

– Свадебный катафалк. Вы тоже подумали об этом? Не надо так украшать свадебные авто? – поинтересовался у пользователей свидетель.

В комментариях зрители согласились с мнением земляка, что по внешнему виду верхний багажник на внедорожнике напоминает гроб. Некоторые с иронией отнеслись к ситуации и отметили, что пара влюбленных до церемонии брака "хоронит свободную жизнь".

Правда некоторые подписчики сообщества в Instagram негативно отреагировали на ситуацию и заявили, что со стороны вид нарядного авто выглядит жутко и может вызывать вопросы, недоумения и даже страх у прохожих.