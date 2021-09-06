Свадебный кортеж перекрыл дорогу в центре Кемерова

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Фото:  

Несколько автомобилей, внутри которых находились празднующие свадьбу кемеровчане, перекрыли проезд в центре города в минувший выходной.

Жители областного центра поделились в соцсетях кадрами, сделанными на проспекте Ленина около Искитимского моста. На оживленной улице резко остановились несколько автомобилей, перекрыв водителям проезд.


На размещенном ролике запечатлен свадебный кортеж, который ехал со стороны вокзала. Однако в один момент автомобили затормозили, оттуда стали выходить молодожены и их спутники.

— Час пик. Плевали на всех! Фотосъемка у них видите ли... "Директора мира", — сокрушается автор публикации.

Судя по видео, с неожиданной фотосессией по середине проезжей части столкнулись не только водители легковушек, но и общественного транспорта.

Видео: incident_kemerovo
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