Сузившие стоянку и детскую зону клумбы разозлили жителей кузбасского двора

Так, по мнению жителей небольшого кузбасского города, местные дворы просто не приспособлены для островков с клумбами, ведь они отнимают много места для парковки, создавая автомобильные коллапсы у многоквартирных домов.

– Мы с ремонтом увеличиваем парковочные места, но вот эти островки как дань чему? Да, есть моменты, когда они огорождают деревья и кустарники. А если полная парковка машин? и при данных условиях нужно выруливать со стоянки? – поинтересовался интернет-пользователь.

В комментариях к публикации беловчане поддержали земляка, что подобное авторское решение не совсем уместно, поскольку из-за " ненужного декора" резко уменьшилась транспортная стоянка, а вот детской площадки совсем не стало.